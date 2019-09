MASCARA : La BRI démantèle un réseau de faussaires de billets de banque

Les éléments de la brigade de recherche et d’intervention relevant de la police Judiciaire à la sureté de wilaya de Mascara ont réussi, en fin de semaine, à démanteler une bande de malfaiteurs, composée de quatre individus âgés entre 27 et 38 ans, spécialisés dans la falsification de la monnaie nationale en coupures de 1000 dinars et 2000 dinars, et leur mise en circulation.



En effet, les suspects ont été arrêtés avec la saisie d’une somme falsifiée totale de plus de 107.000 DA, et d’outils informatiques utilisés dans cette activité criminelle. Les faits remontent à l’exploitation parfaite de renseignements parvenus aux éléments de la Brigade indiquant qu’un individu se trouvait à l’intérieur d’un local, en possession de faux billets de banque qu’il avait l’intention de mettre en circulation au niveau de la ZHUN 08 à Mascara. Les éléments de la Brigade sont intervenus immédiatement sur les lieux où ils ont procédé à son arrestation, en flagrant délit de détention d’une somme d’argent suspecte de 1000 DA. Son complice a aussi été arrêté à l’extérieur. Il se trouvait aussi en possession d’une autre somme d’argent suspecte de 96000 DA. Durant l’enquête il s’est avéré que la dite somme était falsifiée. Une enquête a été ouverte, durant laquelle les procédures légales ont été accomplies pour se rendre à une wilaya limitrophe, lieu de résidence des autres suspects, dont l’identité a été révélée au cours de l’enquête. Ces derniers ont a été arrêtés, et leurs domiciles perquisitionnés, ce qui a permis de saisir une autre somme de 10.000 DA en fausses coupures de 2000 DA, ainsi qu’une somme de 70.000 DA de vrais billets de banques, revenus de la mise en circulation de la fausse monnaie, ainsi que des moyens informatiques. Une fois les procédures d’enquête accomplies à l’encontre des mis en cause, ils ont été présentés devant la justice qui a ordonné leur placement en détention.

B.Boufaden

