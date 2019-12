MASCARA : La BRI arrête un vendeur d’alcool et saisit 1056 unités

Dans le cadre de leurs campagnes de lutte contre le commerce illicite de boissons alcoolisées, les éléments de la brigade de recherches et d’Intervention relevant du service de wilaya de police judiciaire à la Sûreté de wilaya de Mascara ont réussi, en coordination avec les services des Douanes, à arrêter un individu âgé de 37 ans, avec la saisie d’une quantité importante de boissons alcoolisées, à savoir : 1056 unités. L’opération a eu lieu au niveau d’un barrage combiné dressé par la brigade de recherches et d’intervention avec les services des Douanes, au niveau de l’entrée de la ville de Mascara menant vers El Baâtiche. L’attention des forces de l’ordre a été attirée par un véhicule qui s’approchait du barrage à une vitesse excessive. Un signal de halte lui a été adressé, or le chauffeur a refusé d’obtempérer en faisant une manœuvre dangereuse pour prendre la fuite. Après avoir usé des moyens légaux, le véhicule a été arrêté. Le conducteur se trouvait en état d’ébriété. A l’intérieur du véhicule une quantité de 1056 unités de boissons alcoolisées a été découverte. Le suspect a été conduit au siège de la brigade où une procédure judiciaire a été instruite à son encontre, en vertu de laquelle il a été présenté pat devant la justice qui a ordonné son placement en détention.