MASCARA : La BRI arrête 5 individus et saisit de la cocaïne

Dans le cadre de leurs campagnes de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et psychotropes, les éléments de la Brigade de Recherche et d’Intervention relevant du service de wilaya de police judiciaire à la Sureté de wilaya de Mascara ont arrêté cinq individus, dont deux jeunes filles, âgés entre 23 et 32 ans, avec la saisie d’une quantité de drogue dure (0,40 gramme de cocaïne), et d’une somme d’argent, et ce, lors de patrouilles de sécurité effectuées à travers les quartiers de la ville de Mascara. L’attention des policiers a été attirée, au niveau d’une rue de la ZHUN 09, par un véhicule suspect avec cinq personnes à bord. Le véhicule en question a été approché en vue d’un contrôle et examen d’identité des occupants. L’opération a permis de mettre la main sur une quantité de poudre blanche pesant 0,40 gramme, dissimulée dans un papier à cigarette, dans la portière avant du véhicule, ainsi qu’une assiette en verre et une somme d’argent. Les suspects ont alors été conduits au siège de la Brigade où une enquête a été ouverte. L’expertise scientifique effectuée sur un échantillon de la substance saisie, a permis d’établir qu’il s’agissait d’une drogue dure (cocaïne). Après accomplissement des procédures d’enquête, les mis en cause ont été présentés devant la justice qui a ordonné le placement de deux d’entre eux en détention alors que les trois autres ont été placés sous contrôle judiciaire.