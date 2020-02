MASCARA : La BRI arrête 4 dealers à Tighennif

Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et psychotropes, les éléments de la Brigade de Recherche et d’Intervention relevant du Service de Wilaya de Police Judiciaire à la Sûreté de Wilaya de Mascara ont arrêté 4 trafiquants âgés entre 24 et 36 ans, avec la saisie de plus de 160 grammes de kif traité ainsi que des outils et armes blanches utilisés dans la préparation à la vente de ces substances toxiques. L’arrestation a eu lieu suite à une descente effectuée par les éléments de la B.R.I au niveau d’un quartier de la ville de Tighennif, après exploitation de renseignements au sujet de l’activité illicite de 2 suspects âgés de 36 et 24 ans au niveau de la cité 40 logements à Tighennif. Un plan parfait a alors été mis en place, ce qui a permis de les arrêter en flagrant délit de détention d’une plaquette de stupéfiant chacun, pesant au total 144,6 grammes, avec l’arrestation de deux complices âgés de 26 et 28 ans. Une enquête a alors été ouverte, durant laquelle les éléments de la brigade ont procédé à la perquisition des domiciles des suspects, ce qui a permis de mettre la main sur une autre quantité de 16 grammes soit un total de 160,6 grammes de kif traité saisis, ainsi que des outils et armes blanches utilisés dans la préparation à la vente des stupéfiants. Les procédures d’enquête ont alors été accomplies, et une procédure judiciaire a ensuite été instruite à l’encontre des suspects, en vertu de laquelle ils ont été présentés devant la justice qui a ordonné leur placement en détention.