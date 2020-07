MASCARA : L’eau et le lait manquent à Sidi Kada

Les habitants de la Commune de Sidi Kada dans la wilaya de Mascara se plaignent en cette période caniculaire, du manque d'eau. Ils avancent qu'ils reçoivent l'eau une journée sur dix et pendant quelques heures seulement. Pour subvenir à leurs besoins quotidiens, ils disent qu’ils doivent acheter de l’eau contenue dans les citernes chez les colporteurs, auxquels ils font appel et en payant le prix fort, soit 1200, 00 dinars la citerne de ce liquide précieux. Ils doivent en outre faire face au problème du lait, une denrée et un aliment indispensable, très particulièrement aux familles qui ont des enfants en bas âge, introuvable dès sept heures du matin. Malheureusement, pour acheter un sachet de lait, les gens doivent se déplacer soit à Maoussa, soit à Tighennif La distribution du lait ne se fait pas équitablement entre les Communes.