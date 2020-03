MASCARA: L'aéroport de Ghriss remis en service le 26 mars

Inauguré en 1984 par le président de la République de l’époque, l’aéroport de Ghriss a connu des perturbations, des fermetures et des réouvertures périodiques. Puis il s'est trouvé dans une léthargie qui ne dit pas son nom et également fermé depuis plus d’une décennie pour des raisons que le public ignore et qui diffèrent d’une source à une autre, dont la mise en service de l'autoroute Est-Ouest dit-on. Les pouvoirs publics ont donc décidé dernièrement de le remettre en service. C'est à la grande joie des usagers que l'aéroport de Ghriss sera exploité à partir du 26 mars en cours avec la programmation de deux vols par jour, Mascara-Alger-Mascara, les dimanche et jeudi de chaque semaine.