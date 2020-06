MASCARA : L’ADE met en service 41 forages

En prévision de la saison estivale 2020, une opération de mise en service de 41 forages est en voie d’achèvement par l’Algérienne des eaux à Mascara , dont 8 nouveaux forages et 24 autres développés et rééquipés ont été mis en service, soit un total de 32 forages. Concernant les nouveaux forages, il s’agit de 2 à la commune de Tighennif, d'un débit de 24 litres par seconde, 2 autres à Zahana d’un débit de 13 litres/secondes, un troisième à EL Bordj d’un débit de 9 litres seconde, et le reste des forages se trouvent dans les communes de Sehailia, Ain Fkan et El-Menaouer. D'autres forages ayant connu ces dernières années un arrêt total suite au phénomène de diminution de débit et ont enregistré des opérations de développement par la direction des ressources en eau de la wilaya, rééquipés et mis en service par l’ADE de Mascara. Il s'agit donc de forages se trouvant à Slatana (Mascara), ainsi que dans les communes de Tizi, Sidi Abdeldjebbar, Ain Fken, Oued-El-Abtal, Ain Farah, deux à Hachem ,un à Nesmoth, El-Gaada, Zahana, Oggaz , Froha, ainsi que trois à Ghriss, deux à Tighennif, un à Guerjoum, deux Forages à Aouf, un autre à Sidi Kada et deux forages à El Ghomri, et auxquels il faut ajouter la mise en service de 3 forages au cours de cette semaine, dont un à la commune d’El Keurt, un autre à Oggaz et un troisième à la commune de Tizi. Selon les services de la direction des ressources en eau de la wilaya, 6 autres nouveaux forages seront mis en service au cours du mois de juin en cours, concernent les communes de Ain Fken,Oued-Taria,Ghriss, Makda, Zelamta et Nesmoth. La mise en service de l’ensemble de ces forages aura pour incidence l’amélioration de la distribution d’eau dans l’ensemble de ces communes et les communes alimentées par les eaux dessalées. Une opération de réhabilitation des bassins de filtration de la station de traitement de Fergoug sera lancée cette semaine par l’ADE de Mascara et aura pour incidence l’amélioration de distribution dans les communes de Sidi Abdelmoumene et Mohammadia et de leurs douars.