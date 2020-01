MASCARA : Journée d’étude sur la loi de finances 2020

La Chambre du commerce et de l’industrie de la wilaya de Mascara sous l’égide du wali, a organisé une journée d’étude sur la loi de Finances 2020 au niveau du Palais des congrès de la wilaya. Etaient présents à cette rencontre, le wali, des autorités civiles et militaires de la wilaya, le secrétaire général, le P/APW, les membres de l’exécutif, ainsi que les opérateurs économiques et investisseurs. La réunion relative à la loi de finances pour 2020, prévoyant plusieurs mesures pour encourager l’entreprise et l’investissement dans notre pays, a été animée par le Directeur général chargé des relations publics et de la Communication au Ministère des Finances, M. Brahim Ali et le chef de bureau de l’impôt sur le revenu M. Aouchar Soufiane , ainsi que Mme Soufiane Malika, inspectrice régionale. Parmi les dispositions législatives inscrites en ce sens, figurent des mesures incitatives fiscales au profit des start-up et la création de 4 types de zones industrielles à travers le pays en vue d'abriter ces start-up et créer un fond pour les soutenir, dans le but d’améliorer le climat des investissements. Il a été également question de l’autorisation du recours en cas de besoin et de manière sélective aux financements extérieurs auprès des institutions financières Internationales pour le financement de projets économiques structurels et fructueux. Elle prévoit également une croissance économique à hauteur de 1,8 %, le même taux de croissance hors hydrocarbures et une augmentation du taux d'inflation à 4,08 %. Les intervenants ont donné des explications sur les chapitres qui se sont avérés compliqués et difficiles pour les comptables. En matière de protection de l'environnement, la loi de finances pour 2020 a instauré une taxe sur l'environnement, appliquée dès la souscription des contrats d'assurances avec un montant de 1.500 Da pour les véhicules touristiques et 3.000 Da pour les autres types de véhicules, la réorganisation du système fiscal imposé sur les appareils électriques à haute consommation et l'augmentation des montants des taxes sur l'environnement en fonction du principe "pollueur-payeur. Elle a, en outre, restructuré la taxe sur la fortune et autorisé les citoyens à importer des véhicules touristiques d'occasion de moins de trois ans avec moteurs à essence ou diesel, dans le respect des normes environnementales, en comptant sur leurs propres moyens financiers. Quant au renforcement de la solidarité nationale, une augmentation, de 1% à 2%, de la contribution solidaire appliquée sur les importations au profit de la Caisse nationale des retraites (CNR) a été adoptée. Le DG des impôts explique qu’un cadrage macro-économique prudent élaboré sur la base d’un prix référentiel du baril de pétrole à 50 dollars /baril et d’un prix de marché à 60 dollars, la loi prévoit un taux de change de 123 DA/Dollar. M. Brahim fait référence également sur ce que prévoit la loi comme la baisse de 8,6% à 7.823 mds DA en matière de dépenses publiques, un recul de 1,2% des dépenses de fonctionnement et de 18,7% des dépenses d’équipement. Le budget de fonctionnement de l’année prochaine disait l’orateur assurera 33.179 postes budgétaires dont 16.117 nouveaux postes pour garantir la gestion de 1.353 établissements en cours de réception au profit de plusieurs secteurs. En 2020, la masse salariale dépassera les 2.900 milliards de DA pour un nombre de postes budgétaires dépassant 2.279.555 postes. Le débat s’est avéré important même si parfois certaines sortent du cadre de la loi de finance, Les chefs d’entreprises ou leurs comptables ont profité de cette rencontre pour s’informer sur certains points qui leur paraissaient sombres et auxquels, les intervenants ont répondu et donné des conseils.