MASCARA : Incendie d’une mosquée en cours de réalisation

Aujourd’hui, tout le monde ne cesse de se poser la question sur l’incendie survenu à la mosquée, cet acte se considère par certains, plus comme un acte criminel qu’accidentel. En effet, cette mosquée en cours de réalisation vient de faire l’objet d’un incendie qui a ravagé la coupole de cette dernière mais l’incendie s’est avéré très fort alors que cette coupole est faite de ciment et autres produits en ciment n’ont pu lui résister , les flammes qui jaillissaient des lieux donnaient l’impression d’une station d’essence en plein incendie. Alors, y- a-t-il une main criminelle derrière cet incendie, l’enquête qui demeure en cours, finira-t-elle par révéler les tenants et les aboutissants de cet acte si vil.