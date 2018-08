MASCARA : Gel des activités de l’APC de Tighennif

Après un blocage qui a duré plusieurs mois au vu de la division de l’assemblée Populaire Communale qui en compte 23 membres dont 13 passent dans l’opposition suite à un litige provoqué par l’adjudication du marché de gros des fruits et légumes, les membres s’accusaient mutuellement entre eux allant jusqu’à bloquer la gestion de cette APC et ce blocage s’est tout de suite répercuté sur la ville qui s’est écroulée sous les ordures alors que les projets se trouvent menacés de transfert vers une autre localité. Toutes les opérations demeurent en instance, Le Wali a essayé de débloquer la crise régnant au sein de cette assemblée mais qui était cramponnée sur sa position, n’a pas trouvé mieux que de geler l’assemblée et confier la Gestion au Chef de Daira qui a pris le contrôle de la situation en particulier en matière de propreté au moment où notre pays vit le problème d’une épidémie de Choléra. Le Chef de Daira a mobilisé tous les moyens en son pouvoir pour dégager la ville des ordures qui trainaient sur les trottoirs et voilà que Tighennif souffle d’un air de gaieté. La population s’est également mobilisée au côté du chef de Daira, certains se sont même donnés la peine de louer des engins pour l’enlèvement des ordures au niveau de leur cité, d’autres ont achetés de la chaux pour chauler les endroits sales afin d’éviter toute propagation de maladie. La ville de Tighennif est en train de faire peau neuve grâce au savoir faire et la mobilisation de moyens par le chef de la Daira et l’équipe qui l’accompagne. Reste quelques coins comme celui de l’esplanade faisant fi de la gare routière, l’abattoir, les deux lacs qui méritent une journée de volontariat pour dégager ces ordures, les habitants de la ville remercient les responsables qui sont à pied d’œuvre pour le travail qu’ils sont en train d’accomplir.