MASCARA : Fin de la grève des transporteurs privés à Tighennif

Après dix jours de grève des transporteurs assurant la liaison entre la daïra au chef lieu de la wilaya, semblent avoir trouvé un terrain d’entente avec la direction du transport sur le dos de la population de Maoussa. La direction du transport a cherché la solution la plus facile pour ‘’désamorcer’’ cette grève, en fixant le tarif entre Mascara et Maoussa à 35 DA sur une distance de 11 kilomètres en laissant le tarif Mascara-Tighennif a 35 DA sur une distance de 20 kilomètres et Maoussa-Tighennif à 25 DA sur une distance de 7 kms. Alors, comment allons-nous comprendre que le tarif sur 20 km est de 35 DA, alors que celui de 11 km est également à 35 DA ? La direction du transport est-elle vraiment consciente de ce qu’elle fait ? Et puis quel rôle doit jouer la DTP dans une situation pareille ? La grève enclenchée la semaine passée a d’autre part créé un conflit entre les transporteurs d’Oued El Abtal-Hachem et ceux de Tighennif, ces derniers cherchent a empêché les deux autres à ne pas transiter par Tighennif, parce qu’ils ne les ont pas soutenu dans leur grève. Les transporteurs de Tighennif cherchent à empêcher leurs collègues d’Oued El Abtal et Hachem à ne pas marquer des arrêts à l'abattoir et Sidi Kada. Cette situation disait Si Mohamed, nous amène a posé une petite question « quelqu’un qui vient d’Oued El Abtal ou de Hachem, on le dépose au niveau du rond- point de la VSA Si Slimani pour continuer à parcourir les deux kilomètres restants à pieds, alors que le bus prend la déviation des poids lourds, et si c’est une femme avec bagages et enfants, qui en assure le risque ? Les transporteurs commencent à faire des ailes et se rebellent carrément devant la loi. Or que nul n’est au-dessus de la loi, la direction du transport est le seul décideur et organe habilité à prendre la décision qu’elle juge utile, sauf s’il y a anguille sous roche comme on l’entend chuchoter