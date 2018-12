MASCARA : Fin de cavale pour l’auteur de 2 homicides

La police de Mascara et d’Adrar agissant en étroite collaboration ont pu mettre fin à la cavale d’un auteur de deux homicides, en fuite depuis 7 ans. Le mis en cause âgé de 5O ans se trouvait en fuite depuis 7 ans après s’être rendu auteur de deux crimes dans la ville d’Oued Taria dans la wilaya de Mascara, le suspect faisait l’objet d’un mandat d’arrêt par la justice que les éléments de la police d’Adrar avait exploité des renseignements indiquant que le suspect se trouvait sur le territoire de compétence. Une fois le renseignement confirmé en collaboration avec les services de la police de la sureté de la wilaya de Mascara , le suspect a été arrêté et conduit par ces derniers qui l’ont présenté devant la justice, pour les deux homicides dans la ville de d’Oued Taria en 2O11, dont les victimes n’étaient autres que sa femme et son fils. Depuis lors, il a demeuré en fuite jusqu’à son arrestation dans la ville d’Adrar avant d’être conduit devant les autorités judiciaires de Mascara.