MASCARA : Fabrication de couloirs d’isolement pour les hôpitaux

Des bénévoles offrent des moyens de protection pour les médecins et infirmiers Mettant leur spécialité à profit, et se portant volontaires pour faire face à la propagation du virus covid-19, cette pandémie que vit notre pays, des travailleurs de la commune de Mascara et avec du matériel local à cent pour cent, ont lancé une opération de fabrication de couloirs en fer pour l’isolement, qui seront fixés à l'entrée des hôpitaux et des centres de santé pour protéger les visiteurs et surtout les travailleurs, et pourquoi pas éventuellement élargir l'opération pour les autres administrations, à travers tout le territoire de la wilaya de Mascara. Les initiateurs ont assuré que l'idée ne s'écarterait pas de son cadre du bénévolat caritatif, que les citoyens apprécient fortement d'ailleurs, une idée inspirée, nous dira un travailleur de la commune de Mascara, suite au sacrifice des praticiens médicaux et paramédicaux, qui sont dans les premières lignes de la lutte contre le coronavirus. Les produits de stérilisation sont fournis par les services de la commune, rassure le maire de Mascara Docteur Sid Ahmed Ameur, qui ajoute qu'un grand nombre de masques et de vêtements de protection conçus par des jeunes de la cité Bab Ali au niveau de leur atelier de couture, et par des agents du centre de formation professionnelle ‘’Ould Kablia Saliha’’ de Mascara, et dont un laboratoire s'est chargé de leur stérilisation, ont été remis au personnel médical et paramédical des différentes structures de santé.