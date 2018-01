MASCARA : Deux morts sur l’autoroute ’’Est-Ouest’’

Un grave accident s’est produit sur l’autoroute ‘’Est-Ouest’’ au niveau du tronçon longeant le territoire de la wilaya de Mascara. Un véhicule de marque Renault Clio à bord duquel se trouvaient deux jeunes âgés de 26 et 31 ans, a dévié de son itinéraire pour aller se précipiter en plein vide. Les deux malheureux passagers sont morts sur place. Les éléments de la protection civile sont intervenus pour transporter les victimes vers la morgue de l’hôpital de Sig et une enquête fut ouverte pour déterminer les causes exactes de ce tragique accident.