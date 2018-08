MASCARA : Deux jeunes meurent noyés

Un jeune de 17 ans a été retiré du fond d’une retenue d’eau dite « EL CHARA » dans la Commune de Sig par les éléments de la protection civile durant la journée du 15/O8/2O18, le corps de la victime a été transporté à la morgue de l’hôpital de Sig, et une enquête a été déclenchée pour élucider les causes exactes de cette noyade. Dans les mêmes lieux, un autre jeune âgé de 18 ans a été retiré à son tour et transporté à la morgue de l’hôpital de Sig pour s’ajouter à la liste déjà longue des personnes noyées dans ce petit Barrage et ce, malgré les campagnes de sensibilisation lancées par les différentes instances de la Wilaya.