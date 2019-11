MASCARA : Deux faux monnayeurs arrêtés et saisie de 43 millions de cts

Les éléments de la brigade de la lutte contre les stupéfiants, en coordination avec ceux de la Brigade économique et financière relevant du Service de wilaya de police judiciaire, ont réussi à arrêter deux individus âgés de 21 et 40 ans, activant dans la falsification de billets de banque en monnaie nationale et leur mise en circulation, avec la saisie d’une somme de plus de 43 millions de centimes en coupure de 1000 D.A, et de matériel informatique utilisé dans cette activité criminelle, ainsi qu’une quantité de 150 comprimés hallucinogènes. L’arrestation a eu lieu suite à l’exploitation de renseignements parvenus aux éléments de la Brigade de Lutte contre les stupéfiants indiquant qu’un suspect âgé de 21 ans se trouvait en possession de faux billets de banque en monnaie nationale, qu’il mettait en circulation. Le suspect a été placé sous surveillance avant d’être arrêté à Bab Ali au centre-ville de Mascara. Il était en possession d’une somme de 43 millions de centimes en fausses coupures de 1000 D.A. il a été conduit au siège de la Brigade Economique et Financière où l’expertise scientifique a établi qu’il s’agissait bien de faux billets. Une enquête a été ouverte aboutissant à l’identification de son complice âgé de 40 ans. Une fois les procédures légales accomplies, le domicile de ce dernier a été perquisitionné, ce qui a permis de l’arrêter, et de saisir du matériel informatique utilisé dans la falsification de billets de banque. Une quantité de substances psychotropes a aussi été saisie, à savoir 150 comprimés hallucinogènes. Après l’accomplissement des procédures d’enquête, les deux suspects ont été présentés devant la justice qui a ordonné leur placement en détention.