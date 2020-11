MASCARA : Deux arrestations et saisie de kif et d'hallucinogènes

Suite à l’exploitation de renseignements indiquant qu'un suspect se trouvait en possession d’une quantité de substances psychotropes, exploitant son domicile familial situé au centre-ville de Mascara pour les y stocker, les éléments de la brigade de police judiciaire relevant de la première sûreté urbaine de Mascara ont réussi à l’arrêter et perquisitionner le domicile en question, ce qui a permis de mettre la main sur une quantité de 15,2 grammes de kif traité, un cutter, 12 comprimés hallucinogènes, et des armes blanches de gros calibre. Le suspect a donc été conduit au siège de la brigade pour l’accomplissement des procédures d’enquête, l'identification et l'arrestation de son fournisseur. Les deux suspects ont été présentés devant la justice qui a ordonné leur placement en détention.