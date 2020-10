MASCARA : Deux arrestations et saisie de boissons alcoolisées

Les éléments de la brigade de recherches et d’intervention de la sûreté de wilaya de Mascara ont réussi, lors d'une première descente, à arrêter un revendeur illicite de boissons alcoolisées, âgé de 22 ans, qu’il stockait dans son domicile familial. Ce dernier a été perquisitionné après les mesures légales prises, ce qui a permis la saisie de 336 unités et une somme d’argent, revenu de l’activité illégale. Présenté devant la justice, le mis en cause a été placé en détention. Par ailleurs, lors d'une autre descente, les éléments de la brigade criminelle ont réussi à arrêter un autre revendeur, âgé de 27 ans, en possession de 816 unités de boissons alcoolisées qu'il dissimulait dans le garage de son domicile, qui a été d'ailleurs perquisitionné. Il fut à son tour présenté devant la justice qui a ordonné son placement en détention.