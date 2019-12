MASCARA : Deux arrestations et saisie de 890 unités de boissons alcoolisées

Dans le cadre de la lutte contre la commercialisation illicite de boissons alcoolisées, les éléments de la Brigade Criminelle relevant du Service de Wilaya de Police Judiciaire à la Sureté de Wilaya de Mascara ont réussi à arrêter deux individus âgés de 35 et 36 ans, avec la saisie d’une quantité importante de boissons alcoolisées s’élevant à 890 unités, et ce suite à une descente effectuée au niveau d’un quartier d’El Mamounia à Mascara. Cette opération fait suite à l’exploitation de renseignements parvenus aux éléments de la Brigade au sujet de l’activité illicite d’un suspect âgé de 36 ans, lequel exploitait son domicile familial pour stocker et revendre les boissons alcoolisées. Les procédures légales ont été accomplies et le domicile du mis en cause a été perquisitionné, ce qui a permis de l’arrêter avec son complice âgé de 35 ans, avec la saisie d’une quantité de boissons alcoolisées dissimulée dans son véhicule stationné dans le garage du domicile. La quantité saisie est de 890 unités. Les suspects ont été conduits au siège de la Brigade où une procédure judiciaire a été instruite à leur encontre, en vertu de laquelle ils ont été présentés par devant la justice qui a ordonné leur placement en détention.