MASCARA : Des vétérinaires et techniciens réquisitionnés pour l'Aid

Les services de la direction de l'agriculture de la wilaya de Mascara ont pris des mesures en élaborant un plan d'action avec 17 équipes qui comprennent 29 vétérinaires et techniciens, appartenant à 15 subdivisions de l'inspection de la direction de l'agriculture. Afin de faciliter le contact avec ces services, un numéro de téléphone gratuit a été mis à la disposition des citoyens pendant les jours de l'Aïd-el-adha, et une permanence sera assurée pour fournir toute information ou répondre au besoin d'un vétérinaire pour des prestations gratuites ou une intervention à titre de bénévolat. Ainsi, ces équipes auront aussi à inspecter les abattoirs de Mohammadia, Tighennif, Oued-Taria, Ain-Fekan, Bouhanifia, et Zahana.