MASCARA : Des terres agricoles détournées de leur vocation

Hélas, il est constaté que cette loi n’est qu’une encre sur papier, alors que les terres agricoles continuent à être détournées de leur vocation initiale, la preuve en est, au niveau d’El Kouaier, une parcelle importante de terre fertile allait être détournée pour servir d’assiette pour la construction d’une cité, d’ailleurs les oliviers qui l’entouraient furent arrachés pour être transplanter ailleurs et le terrain se trouve nu. On a beau essayé d’avoir une explication au niveau de la DSA de Mascara, mais comme le Directeur n’était pas sur place, les responsables contactés n’ont pas pu ou n’ont pas voulu nous donner l’explication nécessaire préférant , nous orienter vers le Subdivisionnaire de la Daïra. Certains nous ont ‘’soufflé’’ que cette parcelle allait abriter une cité, après des recours devant la justice qui ont duré des années, alors que le propriétaire vient d’obtenir gain de cause. Si cette parcelle arrive à être affectée pour abriter une cité, c’est l’ensemble des superficies qui l’entourent qui vont disparaitre. On apprend en dernière minute et de source évasive que le PDAU allait procéder à une extension vers El Kouaier portant sur cette zone qui est entièrement agricole, Les responsables concernés ne sont pas communicatifs et voilà que notre information est incomplète, d’ailleurs le quartier des 936 logements a été construit sur une terre agricole et on a même fait disparaitre des sources importantes, ainsi que le stade de l’Unité Africaine et voilà que l’on cherche à détruire d’autres espaces agricoles. Au niveau d’El Kouiaer on fait de gros investissements agricoles, soit la plantation du vignoble, des arbres fruitiers en conformité avec les nouvelles technologies, mais si le béton arrive, les investissements vont être touchés et c’est le dépôt des bilans.