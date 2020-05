MASCARA : Des soutiens-gorge utilisés comme bavettes

Certains citoyens à Mascara ont trouvé l’astuce pour ne pas dépenser beaucoup d’argent pour avoir des masques de protection contre le Coronavirus. Aller acheter des soutiens-gorge à 70 DA, les couper et d’en faire deux bavettes qui reviennent à 35 DA la pièce, ceci leur permet de gagner en matière de prix et la couture, mais a-t-on fait attention à ce que contient ce soutien-gorge? Il y a la couverture en tissu mais à l’intérieur, il y a une matière toxique et même cancérigène selon le Dr. Fouad, donc il faut faire attention à la matière que l’on expose pendant des heures devant le nez d’où on respire à grand poumon.