MASCARA : Des lots de terrain transformés en dépotoirs sauvages

Pour l’enième fois, un appel est lancé par les citoyens des cités de Mascara, dénonçant la situation des lots de terrain à l'abandon transformés en dépotoirs sauvages. Les autorités de la wilaya furent saisies à plusieurs reprises par différents journaux pour intervenir et trouver une solution au problème des lots de terrain acquis voilà plusieurs années et qui ont été transformés en décharges sauvages. Les riverains se sont manifestés à plusieurs reprises sans qu’il y’eût la moindre décision. L'ensemble de ces lots de terrains sont envahis par les mauvaises herbes, refuge idéal pour les reptiles et d’autres animaux nuisibles et puis ces dépotoirs à ciel ouvert, où prolifèrent des chats et des chiens errants. Cette situation inquiète les habitants mitoyens. L’environnement est agressé à son tour. Ces lots de terrain devront en principe être récupérés par les APC ou l’Agence Foncière pour faire l’objet d’une réaffectation afin d’abriter des projets d’utilité publique. Plusieurs villes de la wilaya manquent de terrain pour la construction d’infrastructures nécessaires à l'amélioration des conditions de vie pour le citoyen, telles : que l’Agence Bancaire, l’annexe APC, unité Sonelgaz et autres. Ceci au moment où les acquéreurs de ces lots de terrain agissent dans un but spéculatif. B. Boufaden