MASCARA : Des logements ruraux sans électricité

Des citoyens ayant bénéficié d’aide à l’habitat rural, ont achevé les travaux de leurs logements, mais se trouvent toujours privés de s y loger, faute de bronchement à l’électricité. Si Abdelkader qu’on a rencontré à proximité de son logement disait « Je remercie l’Etat pour cette aide qui m’a permis de construire un logement, malheureusement, je ne suis pas en mesure de débourser le montant nécessaire pour me raccorder à l’électricité sur plusieurs dizaines de mettre. Un seul pilon coute plusieurs millions et me voilà coincés, je ne peux pas abandonner cette maison et je ne peux pas l’occuper sans électricité et comme on le sait, nous tous dépendons de l’électricité », a-t-il témoigné. Pour ce problème qui touche plusieurs citoyens, quelle est la solution ?