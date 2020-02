MASCARA : Des idées pour éviter le gaspillage du pain

La Direction du commerce a élaboré un programme lui permettant de visiter les salles de fête, les restaurants collectifs, où suite à quoi est né un concours du meilleur plat à base de pain rassis salé et sucré. En ce sens, les profs et les stagiaires du centre de formation Ould Kablia Saliha sont à féliciter pour les préparations de ces plats variés conçus spécialement avec le pain, très appréciés par les présents. Il a même été proposé d’organiser une exposition hors du centre pour sensibiliser le plus de citoyens. Cette initiative est un moyen pour toucher l’ensemble des familles afin d’arrêter le gaspillage de pain. Notre pays possède 22 mille boulangeries qui produisent 50 millions de petits pains dont 5 millions vont aux poubelles alors qu’il arrive tout juste à produire 1 million de tonnes de blé tendre et ses besoins sont 7 millions de tonnes. La différence est importée est payée en devises. 60% de cette importation est destinée aux boulangeries. Le citoyen Algérien doit se rendre compte que le trésor public débourse des sommes colossales pour l’importation du blé tendre dont une grande partie va dans les poubelles à travers le gaspillage de pain. La femme Algérienne a un rôle très important à jouer pour éviter le gaspillage du pain. En effet la demande du pain passe par la femme du foyer, c’est elle qui connait les besoins de cet aliment pour sa famille.