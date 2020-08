MASCARA : Des gardiens d’écoles sans salaire depuis plus de 6 mois

Des dizaines de gardiens des écoles dans les différentes communes de la wilaya de Mascara, continuent de vivre le calvaire après six mois sans salaire pour certains et près d'un an pour d'autres. Ces gardiens des écoles, qui sont employés dans le cadre du fonds commun des collectivités locales, ont organisé un sit-in devant le siège de la wilaya, exigeant la régularisation de leur situation financière, et également le renouvellement de leurs contrats de travail arrivés à expiration, il y a quelque temps, et malgré ça certains de leurs collègues continuent de travailler et d'autres ont été mis à la porte sans le moindre sou. Les manifestants ont brandi des banderoles appelant les autorités de wilaya à intervenir rapidement et à les sauver de la situation précaire que vivent leurs familles, et qui les a affecté eux et leurs enfants sur le plan moral. Ils exigent aussi leur intégration à plein temps dans des postes de travail dans le cadre des contrats à durée indéterminée, à l'instar des autres catégories de travailleurs.