MASCARA : Des demandeurs de logements dans la rue

Depuis l'annonce du limogeage du Chef de la daïra et de la promotion du secrétaire Général de Mascara, les demandeurs de logements sociaux se sont rassemblés durant la soirée du mercredi devant le siège de la daïra, revendiquant le maintien du chef de la daïra jusqu'à l'affichage de la liste des bénéficiaires de logements. La revendication s’est poursuivie également, la matinée du jeudi devant le siège de la Wilaya, ensuite une marche a été organisée depuis la wilaya jusqu'à l'ancien siège de la daïra. Les protestataires demandent l'affichage de la liste. A une question à ce sujet, l’une des manifestantes a dit : « le chef de la daïra et son secrétaire général connaissaient parfaitement notre situation, d’après les rumeurs, ils disent que la liste va être refaite, alors, les nouveaux venus vont automatiquement demander encore beaucoup de temps ceci à notre désavantage. On lance un S.O.S au wali pour nous épargner les problèmes du prochain hiver qui se trouve à nos portes.