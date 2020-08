MASCARA : Des commerçants réclament la réouverture de leurs magasins

Plus de 60 commerçants des deux centres commerciaux "El-Moumtez" et "El-Feth", situés en plein centre-ville de Mascara, sollicitent l'intervention du wali de la wilaya, pour les sortir de leur souffrance, et des préjudices du fait des mesures qui leur sont imposées par la fermeture de leurs magasins en raison de la pandémie de Coronavirus, et la cessation de leurs sources de revenus. Leurs marchandises sont entassées sur les étagères et rongées par la poussière, s'exclament-ils, et leurs clients se sont éclipsés depuis plusieurs mois ajoutant que leurs employés ont été remerciés sans le moindre centime. Ces commerçants ajoutent aussi, qu'ils n'ont pas bénéficié de la prime compensatoire approuvée par les autorités supérieures à leur profit après le gel de leurs activités commerciales. Ils disent que malgré que cette prime leur est allouée de droit comme les taxieurs par exemple, leur demande a été rejetée par les responsables leur notifiant qu'ils ne sont pas concernés. Les commerçants des deux centres commerciaux confirment qu'ils sont prêts à appliquer toutes les mesures préventives contre le covid-19, et qu'il suffit de les autoriser à rouvrir leurs magasins car ils subviennent aux besoins de leurs familles dont la moins nombreuse compte cinq membres, et attendent que les autorités lèvent le gel sur leurs activités commerciales.