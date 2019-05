MASCARA : Des citoyens ferment le siège de la mairie de Bouhenni

Les citoyens de la commune de Bouhenni se sont manifestés par l’observation d’un sit-in qui s’est soldé par la fermeture du siège de l’APC par des briques. Ayant dressé une tente à l’entrée de la mairie pour poursuivre le rassemblement, ils furent dispersés par la force publique et certaines personnes considérées comme perturbateurs ont été arrêtés et puis relâchés par la suite. Les manifestants demandent le départ du P/APC qu’ils accusent de tous les maux. Notons qu’il a été constaté la démission de 34 employés de la mairie et 6 élus Selon certains citoyens, les rassemblements pacifiques vont être observés quotidiennement et sur place et pour une durée indéterminée jusqu’au départ du maire.