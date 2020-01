MASCARA : Des arrêts au niveau des stations-services

Les propriétaires des stations de service ont été appelés à ouvrir des cafés et aménager des sanitaires pour permettre aux familles en déplacement de se reposer quelques moments et reprendre leur route, ce qui peut être très efficace pour les chauffeurs qui pourront se reposer et éviter au maximum des accidents en cours de route. Mais ce que l’on constate au niveau de ces stations, c’est un peu exagéré. En effet, des automobilistes arrêtent leurs véhicules pendant des heures, alors que cet arrêt pourrait être un risque pour la station et aussi pour les passants, si jamais un accident quelconque se produisait . Les arrêts devraient être au moins réglementés et érigés loin des pompes qui contiennent des lubrifiants inflammables.