MASCARA : Démantèlement d’une bande de cambrioleurs

Les faits des affaires en question remontent à la fin du mois de novembre dernier, et le début du mois de décembre courant, lorsque les éléments la brigade de la police judiciaire relevant de la septième sûreté urbaine ont reçu des plaintes de la part de huit citoyens ayant indiqué avoir été victimes de vols de l’intérieur de leurs maisons situées à la cité El Bâatiche, de la part d’individus inconnus qui ont ciblé des meubles, des matelas, des vêtements, des appareils électroménagers, des vélos, et des appareils électriques. Une enquête a été ouverte pour élucider ces affaires. Après des investigations approfondies en coordination avec les services de la deuxième sûreté urbaine, lesquels avaient reçu de leur côté d’autre plaintes similaires de la part d’une autre victime, les éléments de la brigade, ont réussi à identifier le premier suspect âgé de 25 ans, qui était entrain de revendre des appareils électroménagers volés. Ce dernier a reconnu les faits qui lui sont reprochés, en dévoilant aussi l’identité de ses deux complices qui ont été arrêtés à leur tour. Leurs domiciles ont été perquisitionnés, ce qui a permis de récupérer des objets volés à savoir des matelas, des vêtements, des chaussures, des appareils électroménagers, des vélos et des appareils électriques. Les victimes ont reconnu leurs biens volés. Les procédures d’enquête ont été accomplies dans les affaires traitées par les septième et deuxième sûretés urbaines. Des procédures judiciaires ont été instruites à l’encontre des suspects, en vertu desquelles, ils ont été présentés par devant la justice qui a ordonné leur placement en détention.