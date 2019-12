MASCARA : Démantèlement d’une bande de cambrioleurs de maisons

Les éléments de la brigade de police judiciaire relevant de la huitième Sûreté urbaine de Mascara ont réussi à démanteler une association de malfaiteurs, composée de huit individus, âgés entre 18 et 36 ans, dont deux femmes, spécialisés dans les vols de l’intérieur des domiciles, avec la saisie d’un véhicule utilisé dans le méfait, et la récupération d’objets volés. Les faits remontent à la fin du mois de novembre dernier, lorsque la victime s’était présentée devant la brigade de police judiciaire dudit service pour introduire une plainte contre des individus inconnus qui ont commis un vol de l’intérieur de son domicile familial, sous la menace d’une arme blanche. Les cambrioleurs avaient ciblé un coffre contenant des économies à hauteur de 200 millions de centimes, une quantité de bijoux en métal jaune, et des documents administratifs. Les éléments de la brigade de police judiciaire ont ouvert une enquête pour élucider l’affaire. Ils ont réussi après des investigations à identifier le véhicule utilisé dans le crime. Les procédures légales d’extension de compétence vers une wilaya limitrophe, ont été accomplies où le véhicule en question a été saisi et son conducteur arrêté. L’enquête avec ce dernier a permis d’identifier les autres membres de la bande , d’en arrêter cinq autres dont deux femmes, et de récupérer un véhicule, des appareils électroménagers et du mobilier acquis avec les revenus du vol. Une fois les procédures d’enquête accomplies, une procédure judiciaire a été instruite à l’encontre des mis en cause arrêtés, en vertu de laquelle ils ont été présentés par devant la justice qui a ordonné le placement de quatre d’entre eux en détention, alors qu’une mise en cause a été placée sous contrôle judiciaire, tandis que les trois autres restent en fuite.