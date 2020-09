MASCARA : Démantèlement d'un réseau d'arnaqueurs sur internet

Les éléments de la brigade de recherche et d’intervention (BRI), en coordination avec la brigade de lutte contre la cybercriminalité, relevant de la PJ de la sûreté de wilaya de Mascara, ont démantelé une association de malfaiteurs, composée de 4 individus, dont 2 ressortissants étrangers en fuite, qui s’étaient spécialisés dans l’escroquerie via internet. Il a été saisi au cours de l’opération plus de 245 millions de cts et près de 4000 Euros, ainsi qu’une quantité de grains qu’ils faisaient croire à leur victime qu’on les utilisait dans la préparation de produits cosmétiques, représentant 781 unités. Les faits remontent au début de septembre en cours, suite à une plainte déposée par 2 victimes auprès de la BRI, après avoir été escroqués par des inconnus, suite à une offre publicitaire sur internet concernant la fourniture d’un laboratoire factice de fabrication de produits cosmétiques avec une quantité de grains appelés « Iroko ». Ce plan était mis en place par les malfaiteurs pour faire tomber leurs victimes en leur vendant des échantillons de grains qui seront présentés ensuite à un autre membre du réseau se présentant comme expert relevant du laboratoire afin de les examiner et les acquérir contre un prix multiplié pour obtenir la confiance des victimes. Ce qui les amènerait à en acheter des quantités plus grandes et permettrait aux membres du réseau de gagner de grosses sommes d’argent. Les éléments de la brigade ont mis en place un plan minutieux qui a abouti à l’arrestation de 2 membres du réseau avec la saisie de 781 unités de grains, ainsi que lesdites sommes d’argent, revenu de l’escroquerie. Une procédure judiciaire a été instruite à l’encontre des suspects arrêtés, en vertu de laquelle ils ont été présentés devant la justice qui a ordonné le placement de l’un d’eux en détention alors que le second a été placé sous contrôle judiciaire, tandis que leurs deux complices restent en fuite.