MASCARA : Démantèlement d’un lieu de débauche et arrestation de 4 individus

Les éléments de la brigade de police judiciaire relevant de la première sûreté urbaine de Mascara ont réussi à démanteler un lieu de débauche et à arrêter quatre individus âgés entre 20 et 50 ans, dont trois femmes, et ce suite à des renseignements parvenus aux éléments de la brigade indiquant qu’une femme exploitait son domicile familial situé dans une rue de Bab Ali comme lieu de débauche. Les mesures légales nécessaires ont été prises, et les lieux ont été placés sous surveillance. Les éléments de la Brigade ont ensuite procédé à la perquisition du domicile en question, ce qui a permis d’arrêter la suspecte en compagnie de deux autres femmes et un homme. Ces individus ont a été conduits au siège de la première sûreté urbaine où une procédure judiciaire a été instruite à leur encontre, en vertu de laquelle ils ont été présentés devant la justice.