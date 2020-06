MASCARA : Démantèlement d’un lieu de débauche à Sig

Les éléments de la PJ de la Sureté de daïra de Sig ont démantelé un lieu de débauche et de trafic illicite de substances psychotropes et procédé à l’arrestation de trois individus âgés entre 27 et 43 ans, dont une femme, avec la saisie de 290 comprimés hallucinogènes de type ‘’Parkidyl’’. L’opération est intervenue suite à l’exploitation de renseignements parvenues aux policiers au sujet de la suspecte âgée de 39 ans, qui utilisait son domicile familial situé dans un quartier de la ville de Sig pour s’adonner à la débauche. Les mesures légales nécessaires ont été prises pour la perquisition du domicile en question, ce qui a permis d’arrêter la propriétaire des lieux en compagnie de deux autres individus âgés de 27 et 43 ans avec la saisie de 290 comprimés hallucinogènes de type ‘’Parkidyl’’, ainsi qu’une somme d’argent, revenu de cette activité illégale. Les suspects ont été conduits au siège de la Sureté de Daïra où une procédure judiciaire a été instruite à leur encontre, en vertu de laquelle ils ont été présentés devant la justice qui a ordonné leur placement en détention.