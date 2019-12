MASCARA : Création d’une zone industrielle à Mohammadia

Le wali de Mascara, M. Hadjri Derfouf, a présidé une réunion au niveau du siège de la wilaya durant la journée du jeudi 5 décembre 2019, pour le suivi du secteur de l’industrie, en présence du secrétaire général de la wilaya et des directeurs de l’exécutif. Lors de cette rencontre, la directrice du secteur a présenté un rapport à partir duquel, le wali a insisté sur l’amélioration de la vue de la zone industrielle de Sig pour attirer plus d’investisseurs et à la création d’une nouvelle zone industrielle au niveau de la commune de Mohammadia, donnant le coup d’envoi de l’aménagement par les services de l’agence foncière de la wilaya, qui doivent prévoir le terrain nécessaire. Ensuite, le directeur du foncier a présenté a son tour un rapport sur la situation du foncier qui fait ressortir l’attribution de 199 actes de concessions sur les 268 actes prévus, le reste sera attribué dans un proche délai. 61affaires ont été réglées devant la justice depuis 2014 et là, le wali est intervenu pour ordonner aux responsables de continuer l’opération de suivi sur le terrain des projets d’investissement et l’évaluation du foncier industriel.