MASCARA : Coronavirus, confinement de la population

La situation commence à se compliquée à Mascara, la wilaya avec ses trois cas enregistrés et confirmés, a mis la population dans un désarroi, et une crainte, on se pose déjà la question, combien y a-t-il de cas non recensés ?à ceci s’ajoute certaines rumeurs qui annoncent des cas imaginaires ici et là. Les gens vivent la peur, l’angoisse et la crainte d’être contaminés un jour. Pendant que d’autres, prennent la chose à la légère et ne veulent pas changer leurs habitudes. Si les cafés, lieux de rassemblements, sont fermés, ces messieurs se permettent de se rassembler sur la place publique. Durant la journée du mardi 24 mars, les services de sécurité sont intervenus pour inviter ce beau monde à regagner leurs domiciles pour se protéger contre toute éventuelle contamination. Le problème se pose de nos jours au niveau du transport, les fonctionnaires qui habitent dans les environs du chef-lieu de la wilaya rencontrent un grand problème pour se déplacer de leurs maisons à leurs lieux de travaille, certains sont indispensables comme le secteur de la santé par exemple, des policiers et autres, le minimum devra être assuré pour les gens fonctionnaires dispensable sur leurs lieux de travail avec des consignes strictes de protection, soit masques et gants et désinfection du bus qui les transporte.