MASCARA : Cimetières délaissés et tombes abandonnées

Devant cet état de fait, les autorités locales ont pris l’initiative de réaliser des clôtures pour préserver ces cimetières des animaux. Reste l’entretien de ces derniers, il est du devoir du citoyen de participer à des opérations à travers des volontariats pour débarrasser ces lieux des ordures et autres mauvaises herbes pour donner une autre image des lieux à l’abandon. Il est plus que nécessaire d’organiser une campagne de sensibilisation et entreprendre des actions de désherbage, nettoyage par les associations et les citoyens et que chaque famille essaye de nettoyer les tombes des siens A l’APC de son coté d’entreprendre l’aménagement des espaces, faire des chaulages et surtout procéder à l’électrification des lieux pour faciliter les enterrements qui se font parfois de nuit sous l’éclairage des phares des camions. Les Mairies disent qu’elles ne peuvent à elles seules effectuer ces travaux faute de travailleurs. Des bénévoles se sont mobilisés, mais ne font pas les travaux d’une manière continue, c’est seulement à l’occasion. D’autre part, les riverains des cimetières se permettent de jeter leurs ordures et détritus dans ces lieux sacrés sans se soucier du respect des morts. Ce que l’on remarque, c’est les gens qui trouvent le temps pour la critique, oubliant de nettoyer les tombes de leurs proches. Et puis que cesse le comportement de certains gens au niveau des cimetières, ces faux ‘’Talebs’’ qui viennent chaque vendredi réciter des versets de Coran moyennant argent, ces mendiants qui incitent les gens à leur donner de l’aumône, alors que ces comportements sont contraires à nos traditions. Nos cimetières ne sont pas également sécurisés, en effet, selon les dires de Mme Malika « Il est impossible de se rendre dans certains cimetières les jours de semaine, en particulier l’après-midi car parfois on est pris le vendredi, on essaye de s’y rendre les autres jours, mais il est préférable de s’abstenir. Il y a également le phénomène de la dégradation qui prend de l’ampleur vue que plusieurs tombes sont profanées sans raison. Que l’on donne le respect qu’il faut à nos morts. Ces derniers ne peuvent pas s’exprimer sinon ils sauraient quoi nous dire.