MASCARA : Célébration de la journée nationale des APC

Le wali de Mascara, M. Hadjri Derfouf a assisté à la célébration de la 53ème édition de la journée nationale des APC au niveau du siège de l’APC de Mascara , laquelle a été marquée par une riche exposition portant sur les différentes activités que connait la Commune, que ce soit en matière d’arts traditionnels ou modernes. Pour toutes les APC du pays, le 18 janvier a été retenu comme étant une date qui marque la promulgation du premier code communal algérien. C’est en 1967, qu’elle a été décrétée « journée nationale des communes ». C’est dans ce contexte, que ladite journée est célébrée chaque année à travers l’ensemble des communes du pays marquée par des festivités et des activités symbolisant la citoyenneté. Cette année, la journée est placée sous le slogan « l’APC un noyau de ressources » , vu que les Présidents des APC ont pour ambition de donner un nouveau souffle à l’investissement local. Or, le citoyen trouve qu’il a été séparé de son administration en matière de logement, un dossier confié à la daïra, une administration qui lui est toujours étrangère. Mme Souad disait « mon souhait est de voir dans la nouvelle constitution l’APC prendre en charge les préoccupations du citoyen, en matière de logement, puisque les élus connaissent les résidants ainsi que le ramassage des ordures comme par le passé. L’APC a un rôle très important à jouer dans le quotidien du citoyen». Notons que cette journée en elle-même a été marquée par la présence en force des élus, à leur tête, le maire Ameur, qui a accompagné le wali et la délégation qui l’accompagnait à travers le stand des expositions. Pour clôturer l’évènement, des cadeaux symboliques ont été distribués aux différentes catégories de personnes méritantes. Enfin, pour la suite des festivités le wali et la délégation qui l’accompagnait, se sont rendus au palais des congrès de la wilaya.