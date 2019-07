MASCARA : Campagne de nettoiement à travers la wilaya

Conformément aux instructions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, une campagne nationale de nettoiement est initiée à travers le territoire national. La wilaya de Mascara a mobilisé le personnel de nettoiement et le matériel pour une opération de rattrapage à travers le territoire de la wilaya, tôt le matin du samedi, tous les quartiers furent visités en présence des chefs de daïra et P/APC, le wali Baaich Abdelhamid n’a pas laissé l’occasion pour être parmi les ouvriers pour les encourager, à l’inverse de la Société civile et les associations qui ont brillé par leur absence, elles, qui d’habitude, figuraient au premier rang avec leurs costumes et cravates. Le wali a visité plusieurs points en particulier au niveau de Sidi Saïd qui fut confié au DRE et le quartier de Medeber confié au DJS et ses cadres et les éléments des forêts chargés de l’embellissement. Certains citoyens se sont approchés du Wali pour lui exposer le problème d’eau, sachant que certains sont privés de cette denrée depuis bientôt 10 jours. Le wali et le DRE ont expliqué à la presse et les citoyens que cette coupure ne dépend pas de la volonté des responsables de la wilaya, la panne se trouve au niveau de la station de dessalement de la Macta et prive Oran et Mascara d’eau, le DG et les cadres de l’ADE sont sur place depuis vendredi, pour la réparation de la pompe qui fut réparée, reste l’emplacement et la mise en marche, l’eau sera dans les robinets à partir de dimanche, mais les citoyens vont vivre quelques perturbations en attendant la mise à niveau de la planification qui arrivera progressivement. Le wali n’a pas tardé à se rendre au niveau de l’ancienne station de pompage de Bouhanifia où il a constaté en premier lieu les importantes fuites et a ordonné à ce qu’elles soient réparées dans l’immédiat afin de préserver les importantes quantités d’eau qui va dans les décors. Concernant la propreté, la wilaya a engagé la procédure pour l’acquisition de 35 camions qui s’ajouteront aux 9 déjà existantes au niveau de l’EPIC et qui peuvent solutionner le problème du ramassage des ordures.