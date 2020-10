MASCARA : C'est parti pour la campagne labours-semailles

Le wali de Mascara, M.Seyouda Abdelkhalek, a donné le coup d'envoi de la campagne labours-semailles de 2020-2021, jeudi 1er octobre 2020 au niveau de l'hippodrome de Mascara, en présence des représentants de la profession et des fellahs. Le wali a également visité les stands d'exposition des différents produits agricoles de la wilaya de Mascara, Cette visite a permis à certains fellahs d'exposer leurs préoccupations et d’expliquer au wali les différents problèmes qui les préoccupent, en particulier les eaux d’irrigation. Le DSA a de son coté donné un aperçu sur les objectifs fixés pour la campagne en cours à savoir : 115.000 ha de terre agricole à emblaver dont 40.000 ha de blé dur, 10.000 ha de blé tendre, 60.000 ha d'orge et 5000 has autres céréales . Concernant les légumes secs, la DSA a programmé 1200 ha de fèves, 1000 ha de petits pois 2455 ha de pois chiche et 5 ha de lentille. Le Wali a informé les fellahs présents que la Mascara est une wilaya à vocation agricole en premier lieu avec un grand penchant pour les céréales. Il souhaita aux fellahs une bonne campagne labour-semailles accompagnée par une bonne pluviométrie ‘’Inch Allah’’ qui donnera un bon rendement à la hauteur des souhaits, surtout qu'il y a un bon accompagnement des Banques en matière de crédit. Cette année, nous aurons un autre atout qui est la mise en production du périmètre de la plaine de Ghriss.