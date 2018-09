MASCARA : Benghebrit donne le coup d’envoi de la nouvelle année scolaire

Dans l’intervention prononcée à cette occasion, la ministre a évoqué les challenges que doit relever son secteur. "Le premier défi concerne la qualité de l’école algérienne qui est tributaire de la qualité de l’encadrement devant contribuer à la lutte contre l’échec scolaire", a-t-elle estimé. "Ce défi repose sur une ouverture sur les progrès enregistrés en matière d'ouverture pédagogique et ce, par le biais d’une formation continue, d’une mise à niveau des connaissances et de l’amour de la profession", a souligné la ministre. Mme Benghebrit a rappelé que les efforts déployés par l’Etat au profit du secteur de l’éducation n’ont jamais cessé, en consacrant d’importants budgets et de grands investissements. "Ce soutien a été toujours constant même en cette conjoncture économique difficile que connaît le pays", a-t-elle rappelé dans ce contexte. La ministre a également souligné que l’enseignement de l’histoire politique, sociale et culturelle du pays a été l’une des priorités du secteur de l’éducation. Concernant le choix du slogan de cette nouvelle année scolaire, elle a expliqué que "l’objectif est de jeter les assises d’une société éprise de paix et de démocratie, ouverte sur le monde, sur le progrès et la modernité". La rentrée scolaire concerne, cette année, plus de 9 millions d’élèves au niveau national, répartis sur 27.351 établissements des trois paliers scolaires. Les effectifs du palier primaire occupent le plus important taux avec 48,8%. Les élèves sont encadrés par 749.232 fonctionnaires dont 89,9 % de l’encadrement pédagogique et 10,1 % administratifs, selon le ministère du secteur.