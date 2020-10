MASCARA : Baisse des accidents de la route en septembre

Le service de wilaya de la sécurité publique relevant de la sûreté de wilaya de Mascara a enregistré durant le mois de septembre dernier une baisse de plus de 33% dans le nombre d’accidents de circulation avec 38 accidents corporels de la circulation sur le tissu urbain ayant fait un mort et 45 blessés, ceci contre 56 accidents corporels enregistrés durant la même période de l’année 2019 ayant fait 3 morts et 76 blessés. L’on constate ainsi une baisse remarquable dans le nombre d’accidents de l’ordre de 18 cas, 2 cas de décès et de 31 cas dans le nombre de blessés. Le chef de la cellule de communication de la Sureté de Wilaya indique, que les conducteurs sont à l’origine de 21 accidents dont 9 motocyclistes. Les causes des accidents sont dues au non respect du code de la route notamment les infractions relatives à l’inattention du conducteur dans les agglomérations, le refus de priorité, et la perte du contrôle du véhicule. D’autre part, 17 cas incombent aux piétons, dont 3 cas pour jeu en milieu de route par les enfants, 10 cas pour inattention lors de la traversée de la route.