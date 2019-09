MASCARA : Arrestation des auteurs d’un vol par effraction et récupération des objets volés

Les éléments de la brigade de police judiciaire relevant de la cinquième Sureté urbaine ont réussi à arrêter trois individus, dont deux mineurs, âgés entre 16 et 32 ans, impliqués dans un vol par effraction de l’intérieur d’un domicile, avec la récupération des objets volés, à savoir une quantité de bijoux en métal jaune, et ce, suite à une plainte reçue par les éléments de la Brigade de Police Judiciaire de la part de la victime indiquant que son domicile familial situé à la ZHUN 08 avait fait l’objet d’un vol par effraction. Les éléments de la Brigade ont ouvert une enquête ayant abouti à l’identification du premier suspect, un mineur de 16 ans, lequel a reconnu avoir commis le vol, en compagnie de son complice, un autre mineur de 17 ans, avec la récupération d’une quantité d’objets volés. La suite de l’enquête a permis aussi d’arrêter le troisième suspect âgé de 32 ans. Une fois les procédures d’enquête accomplies, une procédure judiciaire a été instruite à l’encontre des trois mis en cause, en vertu de laquelle ils ont été présentés devant la justice qui les a placés en détention.