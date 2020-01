MASCARA : Arrestation de quatre dealers et saisie de stupéfiants

Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et psychotropes, les éléments des brigades de police judiciaire relevant de la Sureté de wilaya de Mascara ont réussi à arrêter 4 trafiquants avec la saisie d’une quantité de stupéfiants, lors de descentes distinctes à travers le périmètre de compétence. En effet, les éléments de la brigade de police judiciaire de la sixième sûreté urbaine ont arrêté deux trafiquants âgés de 23 et 24 ans, avec la saisie de 13,4 grammes de kif traité, au niveau d’un barrage dressé à la sortie de la ville de Mascara vers Oran, en vue de procéder au contrôle des véhicules suspects et des personnes. Un bus de transport de voyageurs a été appréhendé pour être soumis au contrôle sécuritaire et administratif. L’attention des policiers a été attirée par deux individus présentant des signes de panique. Ils ont été approchés pour un examen d’identité. Sous leur siège, une quantité de stupéfiants a été retrouvée dissimulée dans un paquet de cigarettes, pesant au total 13,4 grammes de kif traité. Par ailleurs, les éléments de la Sûreté de Daïra d’Ain Farés ont arrêté, un troisième trafiquant âgé de 53 ans, lors d’une descente au niveau d’une rue de la ville, après exploitation de renseignements au sujet de l’activité illicite du suspect. Il a été arrêté en flagrant délit de détention de 6,3 grammes de kif traité, et d’une somme d’argent revenu de cette activité illicite. D’autre part, les éléments de la cinquième sûreté urbaine ont arrêté un quatrième trafiquant âgé de 25 ans, lors de patrouilles effectuées à travers les rues de la ZHUN 08 à Mascara. Le suspect a été pris en flagrant délit de détention d’une quantité de 3,4 grammes de kif traité et d’un comprimé hallucinogène. Les suspects arrêtés ont fait l’objet de procédures judiciaires en vertu desquelles ils ont été présentés devant la justice qui a ordonné leur placement en détention.