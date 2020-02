MASCARA : Arrestation de l’auteur de six vols et récupération des objets volés

Les éléments de la brigade de police judiciaire relevant de la deuxième sûreté urbaine de Mascara ont réussi à arrêter un individu âgé de 38 ans, impliqué dans six (06) vols de l’intérieur de locaux commerciaux et cliniques médicales, ayant ciblé des téléphones portables, et ce suite à six plaintes distinctes contre X reçues par la brigade de police judiciaire de la part des victimes, ayant indiqué avoir fait l’objet de vol de leurs téléphones portables. Les éléments de la Brigade ont ouvert une enquête pour élucider l’affaire. Ils ont réussi, après exploitation des vidéos de surveillance d’une clinique médicale à identifier le suspect. Un dispositif de sécurité a été mis en place aboutissant à son arrestation. Les éléments de la brigade ont réussi, en exploitant les méthodes scientifiques et techniques à récupérer trois téléphones volés. Le suspect a reconnu, durant l’enquête, les faits qui lui sont reprochés. Une fois les procédures d’enquête accomplies dans les affaires, il a été présenté devant la justice.