MASCARA : Arrestation de faussaires de documents de véhicules

Le groupement territorial de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Mascara, agissant sur information fiable et après des efforts considérables, est arrivé à mettre hors d’état de nuire une bande de malfaiteurs spécialisée dans la falsification des documents pour véhicule et agissant à travers 7 wilayas sur le territoire national. Les spécialistes de l’Institut de la science sur le crime de la G.N a permis l’identification et l’arrestation de 20 personnes mises en cause dont 11 furent emprisonnées provisoirement, 9 demeurent sous contrôle judicaire et 5 en fuite objet de recherche. 12 véhicules de différentes marques ont été récupérés ainsi que le matériel utilisé par cette bande pour la falsification des documents. La bande en question agissait sur tout le territoire national.