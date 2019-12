MASCARA : Arrestation de deux trafiquants de psychotropes

Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances de psychotropes, les éléments de la brigade de police judiciaire relevant de la quatrième sûreté urbaine de Mascara ont réussi à arrêter un trafiquant de stupéfiants, âgé de 29 ans, avec la saisie de 09 comprimés hallucinogènes. L’opération a eu lieu lors ‘une patrouille de sécurité effectuée au niveau d’une rue du périmètre de compétence. L’attention des policiers a été attirée par le suspect qui a été arrêté en flagrant délit en possession de 09 comprimés de type ‘’Pregabaline’’ et d’une somme d’argent. Un autre suspect âgé de 31 ans, a été arrêté avec la saisie de 07 comprimés de type ‘’Pregabaline’’ et d’une somme d’argent. Après accomplissement des procédures d’enquête, des procédures judiciaires ont été instruites à leur encontre, en vertu desquelles ils ont été présentés par devant la justice qui les a écroués en attendant qu’ils soient jugés.