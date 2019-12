MASCARA : Arrestation de deux individus pour vol à l’intérieur d’un véhicule

Les éléments de la brigade de la police judiciaire relevant de la première sûreté urbaine de Mascara ont réussi à arrêter deux individus âgés de 27 et 28 ans, impliqués dans un vol de l’intérieur d’un véhicule. Les faits remontent à la fin de la première semaine du mois de décembre courant, lorsque la brigade de la police judiciaire a reçu une plainte de la part d’une victime indiquant avoir subi un vol de l’intérieur de son véhicule, lorsque celui-ci était stationné au niveau du lieu dit « Trig El Oued » à Bab Ali Mascara. Le vol a ciblé une somme d’argent et un téléphone portable, ainsi que des documents officiels. La victime a orienté ses soupçons vers le gardien du parking illégal. Ce dernier a été identifié et arrêté. L’enquête a permis d’identifier son complice âgé de 27 ans qui a été arrêté. Il s’est avéré par la suite que les deux suspects dissimulaient leurs activités criminelles en exerçant la fonction de gardiens de parking de façon illégale. Une procédure judiciaire a été instruite à leur encontre, en vertu de laquelle, ils ont été présentés par devant la justice qui a ordonné leur placement en détention. .