MASCARA : Arrestation de deux dealers de substances psychotropes

Les éléments de la brigade de la police judiciaire relevant de la Sureté de wilaya de Mascara ont réussi à arrêter deux individus pour trafic illicite de substances psychotropes, avec la saisie de 28 comprimés hallucinogènes, et ce, lors de deux descentes. En effet, les éléments de la sureté de Daïra de Tighennif ont réussi à arrêter un vendeur frauduleux âgé de 23 ans, après exploitation de renseignements parvenus aux éléments de la sureté de Daïra au sujet de l’activité illicite du suspect au niveau d’un quartier de la ville de Tighennif . Le suspect a été pris en filature, ce qui a permis de l’arrêter en flagrant délit de détention d’une quantité de 09 comprimés hallucinogènes. Le suspect a été conduit au siège de la sureté de Daïra où une procédure judiciaire a été instruite à son encontre, en vertu de laquelle il a été présenté devant la justice qui a ordonné son placement en détention. Par ailleurs, les éléments de la Brigade de Police Judiciaire relevant de la cinquième sureté urbaine de Mascara ont réussi à neutraliser un autre trafiquant de substances psychotropes, âgé de 36 ans, avec la saisie de 19 comprimés hallucinogènes ainsi qu’une somme d’argent lors de patrouilles de sécurité effectuées à travers les rues de la ville de Mascara. L’attention des policiers a été attirée par un véhicule suspect, auquel un signal de halte a été adressé. Le véhicule a été immobilisé et soumis au contrôle, ce qui a permis d’arrêter le suspect et de saisir une quantité de 19 comprimés de psychotropes, ainsi qu’une somme d’argent retrouvée en sa possession. Le suspect a été conduit au siège de la cinquième sûreté urbaine où une enquête a été ouverte sur les faits qui lui sont reprochés. Une procédure judiciaire a ensuite été instruite à son encontre, en vertu de laquelle il a été présenté devant la justice.